$!Volcadura e incendio de tráiler daña tirantes del Puente El Carrizo de la autopista Durango-Mazatlán

CONCORDIA._ Un tráiler cargado de chatarra se volcó en el Puente El Carrizo de la autopista Durango-Mazatlán y el incendio del vehículo causó daños en los tirantes de acero; tras horas de inspección de los daños, el puente fue reabierto a la circulación.

El accidente se registró a las 05:30 horas, en los carriles con dirección hacia Durango sobre el Puente El Carrizo a la altura del kilómetro 163 de la autopista Durango-Mazatlán.

Al parecer, el tráiler cargado de toneladas de chatarra se quedó sin frenos y su conductor perdió el control al salir del Túnel El Carrizo, chocó contra el muro de contención del Puente El Carrizo y volcó a medio puente; el tractocamión se incendió y el fuego generado provocó daños en los tirantes de acero al grado de provocar el colapso de uno de ellos.