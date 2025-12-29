$!Volcadura e incendio de tráiler en la México 15 provoca cierre total en la salida sur de Los Mochis

Un tráiler que transportaba miles de envases vacíos de cerveza terminó reducido a cenizas tras protagonizar una aparatosa volcadura sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del fraccionamiento Loma Dorada, la madrugada de este lunes 29 de diciembre. El siniestro fue reportado a las líneas de emergencia 911 cerca de las 02:00 horas. La pesada unidad circulaba en dirección al norte, con destino a Navojoa, Sonora, cuando al llegar al kilómetro 201, en la curva previa al Lienzo Charro, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el muro de contención y posteriormente quedara volcado sobre ambos carriles.

Los peritajes preliminares apuntan a que el operador, identificado como Jorge Moreno, pudo haberse quedado dormido al volante. El tractocamión, de la marca International, se impactó violentamente contra el muro de contención central, lo que ocasionó que volcara y se arrastrara varios metros.

La fricción y el combustible derramado desataron un incendio inmediato. De manera casi milagrosa, el operador de la unidad logró salir de la cabina por su propio pie, apenas instantes antes de que el fuego envolviera por completo el vehículo. La magnitud del accidente obligó al cierre total de la rúa federal, bloqueando ambos carriles. El carril norte quedó obstruido por el chasis en llamas del tráiler, mientras que en el carril sur resultaron intransitables debido a que la carga, miles de botellas de vidrio tipo “media” y “cuartito”, salió proyectada, cubriendo la cinta asfáltica de cristales y cartón.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al lugar y combatieron el fuego durante varios minutos hasta sofocar las llamas, aunque la unidad fue declarada pérdida total. Por su parte, paramédicos de SUMMA brindaron los primeros auxilios al chofer y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 49 del IMSS para la valoración de sus lesiones, las cuales, pese a lo aparatoso del choque, no ponen en riesgo su vida.