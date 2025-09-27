Volcadura e incendio de tráiler obliga cierre a la circulación de la Autopista Durango-Mazatlán

CONCORDIA._ Conductor muere tras volcadura e incendio de su tráiler en la autopista Durango-Mazatlán; el accidente obliga al cierre de la circulación en ambos sentidos de la rúa por espacio de seis horas.

El reporte del accidente se emitió a las 00:50 horas de este sábado y tuvo lugar en el kilómetro 193 de la autopista Durango-Mazatlán a la altura de la comunidad de Copala, Concordia.

El transporte cargado con toneladas de perfiles de acero, volcó en una curva luego de aumentar su velocidad por una falla en el sistema de frenos. Tras la volcadura, el derrame del tanque de combustible provocó el incendio del tractocamión; el conductor no logró salir de la cabina y murió carbonizado.

Agentes de la Guardia Nacional y rescatistas de Capufe abanderaron la zona del accidente y Peritos de la Fiscalía dieron fe del deceso.

La circulación en ambos sentidos fue abierta a las 07:00 horas de este sábado de manera intermitente, para permitir el paso a los vehículos varados por el accidente.