$!Volcadura en avenida Del Mar deja dos lesionados en Mazatlán

La madrugada de este miércoles, un automóvil hatchback volcó en plena avenida Del Mar, en Mazatlán, tras impactarse contra un punto fijo. Dos personas resultaron lesionadas.

El incidente, reportado a las 05:30 horas, ocurrió sobre la avenida Del Mar, casi en la esquina con Isla Soto, en el fraccionamiento Tellería.

De manera preliminar se indicó que el conductor circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del Nissan March y chocó contra los pilares de contención de una zona peatonal, quedando volcado sobre su costado derecho.