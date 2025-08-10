$!Volcadura en carretera hacia Altata deja un muerto en Navolato

NAVOLATO._ Una persona perdió la vida la mañana de este domingo tras volcar su vehículo en la carretera que dirige a la bahía de Altata, al poniente de Navolato.

El percance vial se registró alrededor de las 08:00 horas a la altura del ejido Nuevo Cosalá.

El conductor de un vehículo compacto de color blanco terminó saliéndose de la cinta asfáltica por razones que aún desconocidas.

Tras dar algunas vueltas durante el incidente, el automóvil quedó con las ruedas sobre el suelo y con varios golpes en su carrocería, prácticamente en pérdida total.

En el lugar se reportó que una persona resultó con heridas graves, por lo que se les notificó a las autoridades de auxilio.