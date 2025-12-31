$!Volcadura en el bulevar Lola Beltrán deja dos personas lesionadas en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas terminaron con lesiones tras sufrir un accidente tipo volcadura sobre el bulevar Lola Beltrán, al noroeste de Culiacán.

El incidente ocurrió justo enfrente de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, alrededor de las 20:00 horas de este 31 de diciembre.

Uno de los heridos fue identificado como Rigoberto, de 61 años de edad, mientras que la otra persona se trata de una mujer, quien sigue sin ser identificada.