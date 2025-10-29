$!Volcadura en el sector Scally de Los Mochis deja solo daños materiales

LOS MOCHIS._ Un aparatoso accidente, tipo volcadura, se registró la tarde de este miércoles en el sector Scally, al sur de la ciudad de Los Mochis.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Kia, de color plateado, se dirigía por el bulevar Antonio Rosales y al llegar al cruce de la intercepción con la calle Benjamín Johnston, se le atravesó un Nissan Sentra, de color gris, el cual se impactó en el costado, lo que provocó que el ocupante del Kia chocara contra el camellón, para luego terminar volcado sobre la vialidad.