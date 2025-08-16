Volcadura en la autopista Mazatlán-Culiacán deja un muerto y un herido

SAN IGNACIO._ Un muerto y un herido de gravedad fue el saldo de la volcadura de una camioneta, luego de salirse de la carpeta asfáltica en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El accidente se reportó a las 06:30 horas de este sábado en el kilómetro 44+150 de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del Ejido Toyhua, perteneciente a San Ignacio.

Al parecer, la camioneta Chevrolet Silverado circulaba de sur a norte sobre la mencionada autopista y, por causas desconocidas, su conductor perdió el control del volante y la unidad se salió hacia el lado derecho de la carretera donde volcó entre la maleza.

Paramédicos del Grupo Amec que brindan los servicios médicos a la autopista, llegaron al lugar y atendieron a uno de los pasajeros, quien había logrado salir por sus propios medios de la camioneta volcada; y al interior de la cabina encontraron sin signos vitales a otro de los ocupantes.

La zona del accidente fue abanderada por agentes carreteros de la Guardia Nacional, quienes reportaron el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado, para que procediera con las diligencias de ley.