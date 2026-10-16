Volcadura en la carretera Los Mochis-Ahome deja dos heridos; vecinos del Ejido Olas Altas rescatan a los tripulantes

LOS MOCHIS._ Un accidente se registró la noche del jueves sobre la carretera estatal en Ahome, donde un vehículo terminó volcado en el interior de un canal de riego.

De acuerdo con los datos recabados, el percance vial tuvo lugar en las inmediaciones del Ejido Olas Altas.

Los informes preliminares señalan que el conductor de una camioneta tipo vagoneta, de la marca Ford en color blanco, perdió el control del volante justo al aproximarse a una zona de reductores de velocidad.

La falta de control provocó que el vehículo abandonara la carretera y cayera en la obra hidráulica.

El canal se encontraba completamente seco al momento del siniestro.

Tras el impacto, la unidad quedó volcada, dejando a ambos tripulantes atrapados al interior de la cabina.

Vecinos del Ejido Olas Altas acudieron de inmediato al sitio para prestar auxilio y rescatar a los afectados antes de la llegada de las corporaciones de emergencia.

Minutos más tarde, paramédicos y elementos de rescate arribaron a la escena para valorar a los lesionados, quienes presentaban diversos golpes contusos.

Pese a la recomendación del personal médico de ser trasladados a un hospital de la región para una valoración especializada, los dos involucrados decidieron rechazar el apoyo hospitalario.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome se hicieron cargo del peritaje correspondiente y ordenaron el arrastre de la unidad siniestrada hacia la pensión municipal.