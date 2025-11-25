$!Volcadura en La Costerita de Culiacán deja a repartidor lesionado

Un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes en el Libramiento Benito Juárez “La Costerita”, a la altura de una plaza comercial, dejó a un trabajador de una cremería con diversas lesiones luego de que la camioneta Chevrolet Colorado que conducía terminara volcada en el carril oriente–poniente de la vialidad.

La unidad, equipada con caja refrigerada y cargada con cartones de huevo, quedó recostada sobre su costado junto al camellón central. El conductor, un joven de entre 25 y 30 años, sufrió golpes en varias partes del cuerpo y posible fractura en las piernas.

Automovilistas que pasaban por la zona dieron aviso inmediato al servicio de emergencias. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en llegar y brindaron apoyo inicial al lesionado sobre la misma camioneta volcada.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo estabilizaron y trasladaron a un hospital, donde médicos descartarían lesiones de gravedad. Su estado de salud fue reportado como estable.