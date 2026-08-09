$!Volcadura en La Marina Mazatlán deja una mujer sin vida y dos lesionadas

El accidente se reportó a las 03:15 horas de este domingo en la glorieta de la intersección del bulevar con la Avenida Paseo del Atlántico, en la zona de La Marina Mazatlán.

MAZATLÁN._ Una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo en el Bulevar Marina Mazatlán dejó una mujer sin vida y dos lesionadas.

Al parecer, el conductor de un Chevrolet Beat, que circulaba de norte a sur, no redujo la velocidad al tomar la mencionada glorieta, y el automóvil dio varias volteretas hasta quedar volcado sobre su costado derecho, dejan prensado a un pasajero.

Testigos reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia mientras ayudaron a dos pasajeras a salir del vehículo volcado.

Paramédicos de Protección Civil y rescatistas de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar; los primeros atendieron a las dos mujeres que fueron sacadas del auto volcado y los bomberos esperaron las diligencias por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar maniobras y recuperar el cuerpo de quien quedó sin vida debajo del auto.