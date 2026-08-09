$!Volcadura en La Marina Mazatlán deja una mujer sin vida y dos lesionadas

MAZATLÁN._ Una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo en el Bulevar Marina Mazatlán dejó una mujer sin vida y dos lesionadas.
El accidente se reportó a las 03:15 horas de este domingo en la glorieta de la intersección del bulevar con la Avenida Paseo del Atlántico, en la zona de La Marina Mazatlán.
Al parecer, el conductor de un Chevrolet Beat, que circulaba de norte a sur, no redujo la velocidad al tomar la mencionada glorieta, y el automóvil dio varias volteretas hasta quedar volcado sobre su costado derecho, dejan prensado a un pasajero.
Testigos reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia mientras ayudaron a dos pasajeras a salir del vehículo volcado.
Paramédicos de Protección Civil y rescatistas de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar; los primeros atendieron a las dos mujeres que fueron sacadas del auto volcado y los bomberos esperaron las diligencias por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar maniobras y recuperar el cuerpo de quien quedó sin vida debajo del auto.