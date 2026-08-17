$!Volcadura por la Maxipista deja a madre e hija sin vida cerca de Costa Rica, en Culiacán

Un accidente tipo volcadura por la Maxipista Culiacán-Mazatlán este lunes, cobró la vida de una madre y su hija, a la altura del kilómetro 164, cerca de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
Ambas víctimas, de 43 y 14 años de edad cuyos nombres no han sido revelados, circulaban a bordo de un Toyota Yaris color gris, en sentido sur a norte, y aproximadamente a las 19:30 horas, la conductora perdió el control del automóvil y finalizó en volcadura.
Los cuerpos de ambas occisas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que la unidad motora terminó volteado en la vegetación del camellón central.
Tras el reporte de automovilistas que circulaban por la zona, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hacia el lugar del siniestro, confirmaron el saldo fatal y procedieron a asegurar el área y restringir la circulación.
El paso continúa acordonado y bloqueado por corporaciones, quienes esperarán a que la Fiscalía General del Estado y personal de Tránsito acudan a emitir el parte de hechos y desplegar las diligencias correspondientes, antes de trasladar los cadáveres y el vehículo siniestrado.