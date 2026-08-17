$!Volcadura por la Maxipista deja a madre e hija sin vida cerca de Costa Rica, en Culiacán

Un accidente tipo volcadura por la Maxipista Culiacán-Mazatlán este lunes, cobró la vida de una madre y su hija, a la altura del kilómetro 164, cerca de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Ambas víctimas, de 43 y 14 años de edad cuyos nombres no han sido revelados, circulaban a bordo de un Toyota Yaris color gris, en sentido sur a norte, y aproximadamente a las 19:30 horas, la conductora perdió el control del automóvil y finalizó en volcadura.

Los cuerpos de ambas occisas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que la unidad motora terminó volteado en la vegetación del camellón central.