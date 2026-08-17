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Accidente

Volcadura por la Maxipista deja a madre e hija sin vida cerca de Costa Rica, en Culiacán

La conductora perdió el control del automóvil y se volcó provocando la muerte de las víctimas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/08/2026 21:26
17/08/2026 21:26

Un accidente tipo volcadura por la Maxipista Culiacán-Mazatlán este lunes, cobró la vida de una madre y su hija, a la altura del kilómetro 164, cerca de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Ambas víctimas, de 43 y 14 años de edad cuyos nombres no han sido revelados, circulaban a bordo de un Toyota Yaris color gris, en sentido sur a norte, y aproximadamente a las 19:30 horas, la conductora perdió el control del automóvil y finalizó en volcadura.

Los cuerpos de ambas occisas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que la unidad motora terminó volteado en la vegetación del camellón central.

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Tras el reporte de automovilistas que circulaban por la zona, autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hacia el lugar del siniestro, confirmaron el saldo fatal y procedieron a asegurar el área y restringir la circulación.

El paso continúa acordonado y bloqueado por corporaciones, quienes esperarán a que la Fiscalía General del Estado y personal de Tránsito acudan a emitir el parte de hechos y desplegar las diligencias correspondientes, antes de trasladar los cadáveres y el vehículo siniestrado.

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