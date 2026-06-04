Volcadura tras operativo deja tres detenidos y armamento asegurado en Villamoros, Navolato

Un operativo de seguridad realizado durante la mañana de este jueves 4 de junio en Navolato concluyó con el aseguramiento de armamento, equipo táctico y la detención de tres hombres, de los cuales dos terminaron lesionados tras una volcadura registrada en la sindicatura de Villamoros.

Los hechos se desarrollaron sobre la carretera que conecta las comunidades de Navolato y El Castillo, donde autoridades federales detectaron un vehículo sospechoso cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia policial.

De acuerdo con los reportes preliminares, los tripulantes de un automóvil sedán color tinto aceleraron la marcha al percatarse de los elementos de seguridad, lo que originó un seguimiento operativo por varios kilómetros.

Durante la movilización, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada a un costado del camino.

Tras el percance, las corporaciones participantes aseguraron a tres hombres que viajaban en el automóvil. Dos de ellos presentaban lesiones derivadas del accidente, por lo que recibieron atención de cuerpos de auxilio y posteriormente fueron trasladados bajo custodia a un hospital.

En la inspección de la unidad, las autoridades localizaron diversas armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. Además, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el armamento y el vehículo asegurado.