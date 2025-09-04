$!Voluntarios de GERUM Culiacán usarán chalecos balísticos ante aumento de violencia

La medida fue adoptada en respuesta al creciente nivel de violencia en la capital sinaloense, que en los últimos meses ha comenzado a poner en riesgo la integridad física de los rescatistas, incluso en incidentes no vinculados con actos delictivos.

CULIACÁN._ La organización de rescate y salvamento GERUM Culiacán A.C. anunció que, a partir de este 4 de septiembre, todo su personal voluntario que atienda emergencias durante los turnos nocturnos portará chalecos balísticos, independientemente de que se trate de hechos violentos o no.

“Sabemos que la presencia de chalecos balísticos en situaciones como accidentes de tránsito, enfermedades repentinas o caídas puede generar confusión o preocupación en la población”, señaló la institución, al precisar que los chalecos utilizados por sus voluntarios son de color rojo, con distintivos visibles de la función del portador, como Bombero o Paramédico.

La organización aclaró también que cualquier chaleco balístico que no cuente con los distintivos oficiales de GERUM no forma parte de su equipo de seguridad ni de sus operaciones de auxilio ciudadano.

Finalmente, GERUM reiteró su compromiso con la solidaridad y el rescate, subrayando que la prioridad es la protección del voluntariado, considerado como el recurso más valioso de la institución.