$!Voraz incendio arrasa cinco viviendas en Casa Redonda; vecinos huyen con sus pertenencias

MAZATLÁN.- Un fuerte incendio consumió al menos cinco viviendas construidas con madera y lámina en el asentamiento irregular conocido como Invasión Casa Redonda, ubicado al sur de Mazatlán, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de auxilio. El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 14:10 horas en una zona asentada sobre la franja donde se ubican los señalamientos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con los primeros informes, el fuego inició en una de las viviendas y se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables con los que estaban construidas las casas. Además, la exposición al calor provocó la liberación de gas de cilindros domésticos, lo que avivó las llamas y complicó las labores para sofocar el incendio.

Ante la emergencia, habitantes de viviendas cercanas desconectaron sus tanques de gas y trasladaron sus pertenencias, entre ellas refrigeradores, lavadoras, estufas y televisores, hacia una cancha de futbol cercana, con el fin de evitar mayores pérdidas materiales.

Durante las maniobras de combate al fuego, surgió la versión de que un menor de edad podría haber quedado atrapado en una de las viviendas afectadas; sin embargo, minutos después fue localizado sano y salvo bajo el resguardo de una vecina.

En el lugar, algunos testigos señalaron a uno de los habitantes del asentamiento como presunto responsable de haber iniciado el incendio, presuntamente tras una discusión con su pareja. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.