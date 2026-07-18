$!Vuelca auto en la carretera libre Mazatlán-Culiacán; hay dos lesionadas

El accidente de registró a las 14:00 horas en el kilómetro 13 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán.

MAZATLÁN._ Un auto sedán volvó de manera aparatosa este sábado en la carretera Internacional México 15 y dos mujeres resultaron heridas.

El automóvil Mitsubishi Mirage circulaba con dirección al norte cuando, por causas desconocidas, el vehículo se salió de control terminó con el techo sobre el acotamiento y las llantas hacia arriba.

Paramédicos de Bomberos Veteranos trasladaron a una de las heridas a un hospital, mientras que la segunda fue movilizada en una ambulancia privada que brindó el servicio. Se indicó que las lesionadas tienen 30 y 36 años.

Agentes de la Guardia Nacional abanderaron la zona del accidente hasta la llegada de agentes de la misma corporación División Carreteras.