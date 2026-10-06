Vuelca autobús en la México 15, en Sonora; hay tres muertos y siete lesionados

SONORA. _ Tres personas murieron y al menos siete resultaron lesionadas la mañana del 6 de octubre de 2026, cuando un autobús de pasajeros se salió del camino y volcó en el kilómetro 87 de la carretera Internacional México 15, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura del punto conocido como la Curva del Carrizo, al sur de Empalme, Sonora.

El percance ocurrió poco antes de las 09:00 horas. La unidad, con número económico 8112, circulaba de sur a norte cuando el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que el autobús saliera de la carpeta asfáltica y volcara sobre su costado derecho.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos pasajeros y el propio conductor de la unidad, cuyo cuerpo quedó prensado y fue recuperado por personal del Departamento de Bomberos. Los mismos elementos rescataron a otros pasajeros que quedaron atrapados entre las estructuras del vehículo, entre ellos una mujer embarazada.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital de la zona para recibir atención médica. La condición de la mujer embarazada se mantenía bajo valoración médica.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió una alerta carretera en la que recomendó a los automovilistas extremar precauciones en el kilómetro 87 del tramo Ciudad Obregón-Guaymas, debido a la presencia de cuerpos de rescate, bomberos y personal de la Cruz Roja Mexicana que realizaban labores de auxilio y traslado de las personas lesionadas.

Agentes de la Guardia Nacional (GN), División Caminos, tomaron conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizó las diligencias correspondientes y trasladó los cuerpos al anfiteatro, donde se les practicaría la autopsia de ley y permanecerían a la espera de ser identificados plenamente.

Testigos en el lugar señalaron como posible causa que el conductor se habría quedado dormido al volante, versión que no había sido confirmada oficialmente por las autoridades. La investigación deberá determinar si el percance estuvo relacionado con el cansancio del operador, las condiciones del camino, un desperfecto mecánico u otro factor.

El saldo difundido durante las primeras horas posteriores al accidente se mantenía como preliminar, a la espera de que las autoridades confirmaran las identidades de las víctimas mortales y el estado de salud definitivo de los sobrevivientes.