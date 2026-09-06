$!Vuelca autobús turístico a la altura de Los Zapotes, Mazatlán; hay 2 lesionados

MAZATLÁN._ Un autobús de servicio turístico se volcó al salirse de la carpeta asfáltica, causando dos lesionados y la movilización de los cuerpos de auxilio de Mazatlán.

El accidente se reportó a las 23:30 horas del sabado 5 de septiembre en el kilómetro 23 de la carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Los Zapotes.

Por causas desconocidas, el operador del transporte turístico perdió el control del volante y la unidad abandonó la carpeta asfáltica, por lo que volcó al impactarse contra un montículo de tierra.