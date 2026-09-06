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Accidente

Vuelca autobús turístico a la altura de Los Zapotes, Mazatlán; hay 2 lesionados

El accidente se registró la noche del sábado en el kilómetro 23 de la carretera Internacional México 15, luego de que el operador perdiera el control de la unidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/09/2026 09:56
06/09/2026 09:56

MAZATLÁN._ Un autobús de servicio turístico se volcó al salirse de la carpeta asfáltica, causando dos lesionados y la movilización de los cuerpos de auxilio de Mazatlán.

El accidente se reportó a las 23:30 horas del sabado 5 de septiembre en el kilómetro 23 de la carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Los Zapotes.

Por causas desconocidas, el operador del transporte turístico perdió el control del volante y la unidad abandonó la carpeta asfáltica, por lo que volcó al impactarse contra un montículo de tierra.

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El reporte de la volcadura movilizó a socorristas de Cruz Roja Mazatlán y San Ignacio, Bomberos Mazatlán y paramédicos de Protección Civil.

En el autobús solo viajaban el chofer y su ayudante, quienes resultaron policontundidos. Socorristas de Cruz Roja San Ignacio pasaban por el lugar del accidente y los auxiliaron y trasladaron al Hospital General de Mazatlán.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que una grúa retirara el autobús siniestrado.

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