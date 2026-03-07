Seguridad
Vuelca automóvil en la carretera frente al penal de Mazatlán

El Nissan Tsuru quedó en pérdida total tras ser impactado presuntamente por un tráiler; su conductor resultó ileso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/03/2026 17:39
07/03/2026 17:39

MAZATLÁN._ Un automóvil sedán resultó en pérdida total, tras volcar de manera aparatosa en la carretera Internacional México 15, a la altura del Centro Penitenciario de Mazatlán.

El percance vial se registró a las 14:00 horas de este sábado en los carriles del norte a sur de la carretera, a la altura del fraccionamiento Santa Fe.

De acuerdo al propio conductor del auto volcado, él transitaba hacia el sur cuando un tráiler invadió su carril y chocó su automóvil Nissan Tsuru, el cual comenzó a dar volteretas hasta quedar con las llantas hacia arriba.

Por fortuna, el conductor, aunque aturdido, logró salir del vehículo por sus propios medios y más tarde fue valorado ppr paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo, quienes llegaron al lugar en una ambulancia y una máquina de combate al fuego, por si se generaba un incendio en la unidad volcada.

El accidentado no ameritó mayor atención médica y se quedó en el lugar para declarar los hechos con los agentes de la Guardia Nacional.

