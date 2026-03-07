$!Vuelca automóvil en la carretera frente al penal de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil sedán resultó en pérdida total, tras volcar de manera aparatosa en la carretera Internacional México 15, a la altura del Centro Penitenciario de Mazatlán.
El percance vial se registró a las 14:00 horas de este sábado en los carriles del norte a sur de la carretera, a la altura del fraccionamiento Santa Fe.
De acuerdo al propio conductor del auto volcado, él transitaba hacia el sur cuando un tráiler invadió su carril y chocó su automóvil Nissan Tsuru, el cual comenzó a dar volteretas hasta quedar con las llantas hacia arriba.
Por fortuna, el conductor, aunque aturdido, logró salir del vehículo por sus propios medios y más tarde fue valorado ppr paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo, quienes llegaron al lugar en una ambulancia y una máquina de combate al fuego, por si se generaba un incendio en la unidad volcada.
El accidentado no ameritó mayor atención médica y se quedó en el lugar para declarar los hechos con los agentes de la Guardia Nacional.