$!Vuelca automóvil frente a la Central de Abastos, en Culiacán; conductor resulta ileso

CULIACÁN. _ Un conductor resultó ileso tras volcar su automóvil Chevrolet Spark blanco sobre el camellón central de la calzada Heroico Colegio Militar, frente a la Central de Abastos, en Culiacán. El vehículo se impactó contra un árbol, sufriendo daños considerables.

El percance se registró en el cruce de la calzada Heroico Colegio Militar y la calle Tercera. El conductor perdió el control del volante por causas no precisadas, lo que provocó la volcadura del automóvil sobre uno de sus costados. El vehículo presentó daños importantes en la parte frontal y el techo.