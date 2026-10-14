$!Vuelca automóvil frente a la Central de Abastos, en Culiacán; conductor resulta ileso

CULIACÁN. _ Un conductor resultó ileso tras volcar su automóvil Chevrolet Spark blanco sobre el camellón central de la calzada Heroico Colegio Militar, frente a la Central de Abastos, en Culiacán. El vehículo se impactó contra un árbol, sufriendo daños considerables.
El percance se registró en el cruce de la calzada Heroico Colegio Militar y la calle Tercera. El conductor perdió el control del volante por causas no precisadas, lo que provocó la volcadura del automóvil sobre uno de sus costados. El vehículo presentó daños importantes en la parte frontal y el techo.
Testigos que transitaban por la calzada Heroico Colegio Militar se acercaron de inmediato para auxiliar al conductor. Ayudaron a la persona a salir del vehículo volcado. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.
Tras una revisión, confirmaron que el conductor no presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a un hospital para recibir atención médica.
Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente. Se encargaron de asegurar la zona y de recabar los datos necesarios para el informe. Una grúa fue utilizada para colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas y retirarlo del camellón central.
Posteriormente, el Chevrolet Spark fue trasladado a una pensión vehicular donde permanecerá bajo resguardo mientras las autoridades deslindan las responsabilidades del percance.