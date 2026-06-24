$!Vuelca automóvil tras fuerte choque en glorieta de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un automóvil sedán terminó volcado sobre su techo luego de ser impactado por otra unidad cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio al ingresar a la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas Carlos Canseco y Del Delfín, en la Marina de Mazatlán.
El accidente se registró alrededor de las 09:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo ingresó a la glorieta sin realizar el alto correspondiente, lo que provocó que chocara contra el costado derecho de un Kia Forte que circulaba por dicha vialidad.
A consecuencia del impacto, el Kia Forte volcó y quedó con las llantas hacia arriba sobre el pavimento. Su conductor fue auxiliado por otros automovilistas para salir de la unidad siniestrada.
Paramédicos de un hospital privado brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos, mientras que personal de Protección Civil apoyó en las labores de emergencia y resguardo de la zona.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas y responsabilidades del accidente.