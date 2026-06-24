Seguridad
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Aparatoso choque

Vuelca automóvil tras fuerte choque en glorieta de la Marina Mazatlán

Un automóvil terminó volcado sobre su techo tras ser impactado por otra unidad que presuntamente no respetó el alto al ingresar a una glorieta
Juvencio Villanueva |
24/06/2026 11:13
24/06/2026 11:13

MAZATLÁN. _ Un automóvil sedán terminó volcado sobre su techo luego de ser impactado por otra unidad cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio al ingresar a la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas Carlos Canseco y Del Delfín, en la Marina de Mazatlán.

El accidente se registró alrededor de las 09:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo ingresó a la glorieta sin realizar el alto correspondiente, lo que provocó que chocara contra el costado derecho de un Kia Forte que circulaba por dicha vialidad.

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A consecuencia del impacto, el Kia Forte volcó y quedó con las llantas hacia arriba sobre el pavimento. Su conductor fue auxiliado por otros automovilistas para salir de la unidad siniestrada.

Paramédicos de un hospital privado brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos, mientras que personal de Protección Civil apoyó en las labores de emergencia y resguardo de la zona.

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Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

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