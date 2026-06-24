$!Vuelca automóvil tras fuerte choque en glorieta de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un automóvil sedán terminó volcado sobre su techo luego de ser impactado por otra unidad cuyo conductor presuntamente no respetó el alto obligatorio al ingresar a la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas Carlos Canseco y Del Delfín, en la Marina de Mazatlán.

El accidente se registró alrededor de las 09:00 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo ingresó a la glorieta sin realizar el alto correspondiente, lo que provocó que chocara contra el costado derecho de un Kia Forte que circulaba por dicha vialidad.