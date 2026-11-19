CULIACÁN. _ Un camión de carga que transportaba alrededor de 30 toneladas de maíz volcó la mañana de este jueves 19 de noviembre sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 173, en las inmediaciones de la caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán.

El accidente fue reportado alrededor de las 8:20 horas, en el carril de sur a norte, poco después de que la unidad pesada cruzara la caseta de Costa Rica, que venía de Mazatlán hacia Culiacán.