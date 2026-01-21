Vuelca camión cargado de naranjas en el Valle del Carrizo, Ahome; hay tres heridos

Tres personas resultaron lesionadas y se registraron cuantiosos daños materiales tras un accidente tipo salida de camino ocurrido la madrugada de este miércoles 21 de enero sobre la Carretera Internacional México 15. El percance se registró en el tramo correspondiente al Valle del Carrizo, en las inmediaciones del Poblado 7, en Ahome.

De acuerdo con los reportes oficiales, la unidad involucrada era un camión tipo torton que transportaba un cargamento de naranjas y mandarinas, y circulaba en dirección de sur a norte.

Trascendió que, por causas aún no especificadas, el operador de la pesada unidad perdió el control del volante, lo que provocó que el camión abandonara la carretera federal y se precipitara hacia una zanja en un predio contiguo, esparciendo gran parte de la fruta sobre el terreno.

Al lugar acudieron los cuerpos de auxilio para brindar la asistencia correspondiente.

En la cabina viajaban tres personas, incluido un menor de edad. A pesar de lo aparatoso del incidente, los ocupantes lograron salir por su propio pie del vehículo siniestrado y solicitar apoyo a la línea de emergencias 911.

Automovilistas que transitaban por la zona brindaron la primera asistencia hasta la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja. Tras valorar a los afectados en el lugar, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlos a una clínica en la ciudad de Los Mochis para recibir atención médica especializada y descartar lesiones internas que pudieran poner en riesgo su vida.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, arribaron al sitio para abanderar la zona y gestionar el flujo vehicular en los carriles con dirección al norte, evitando incidentes secundarios mientras se llevaban a cabo las maniobras de grúa para retirar la unidad y limpiar la carga derramada.