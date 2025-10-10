$!Vuelca camión con grava en la México 15 en Mazatlán; no hay lesionados

MAZATLÁN. _ Un camión tipo volteo cargado con material para construcción volcó la mañana de este jueves sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la colonia Tercera Ampliación de Urías, aparentemente debido a una falla mecánica.

El accidente fue reportado a los cuerpos de auxilio alrededor de las 10:30 horas y ocurrió en los carriles que conducen de sur a norte. De acuerdo con los primeros informes, la unidad volcó tras la posible ruptura de la flecha de transmisión, lo que provocó que toneladas de grava quedaran esparcidas sobre la vialidad, bloqueando por completo el paso vehicular en esa dirección.