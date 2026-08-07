$!Vuelca camión de carga en la carretera Rosario-Agua Verde

ROSARIO._ Pérdidas materiales dejó la volcadura de un camión de carga en la carretera estatal Rosario-Agua Verde, registrada luego de que el conductor perdió el control de la unidad.
De acuerdo a Seguridad Pública, el hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas de este viernes sobre el kilómetro 7 de la vialidad estatal en mención.
A pesar del percance, se indicó que el operador resultó ileso, con solo algunos golpes, pero por seguridad fue trasladado por paramédicos de Protección Civil a una clínica del IMSS para su revisión médica.
Oficiales de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y coordinar las acciones correspondientes, así como solicitar el apoyo de una empresa de grúas para efectuar el retiro de la unidad.
Las autoridades informaron que no fue necesario el cierre total de la circulación en ese tramo carretero, pero se resguardó el lugar para garantizar la seguridad de los automovilistas y del personal encargado de las labores.