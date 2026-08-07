$!Vuelca camión de carga en la carretera Rosario-Agua Verde

ROSARIO._ Pérdidas materiales dejó la volcadura de un camión de carga en la carretera estatal Rosario-Agua Verde, registrada luego de que el conductor perdió el control de la unidad.

De acuerdo a Seguridad Pública, el hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas de este viernes sobre el kilómetro 7 de la vialidad estatal en mención.

A pesar del percance, se indicó que el operador resultó ileso, con solo algunos golpes, pero por seguridad fue trasladado por paramédicos de Protección Civil a una clínica del IMSS para su revisión médica.