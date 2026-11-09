$!Vuelca camión de carga en la México 15, en Guasave; conductor sale ileso

GUASAVE. _ Un saldo de considerables daños materiales dejó como resultado la volcadura de un camión de carga ocurrida la mañana de este lunes 9 de noviembre sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del municipio de Guasave.

El percance fue notificado a las líneas de emergencia, especificando que una unidad pesada se había salido de la carpeta de rodamiento cuando circulaba en sentido de sur a norte, unos metros antes de llegar al tramo del Canal 23.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y localizaron volcado fuera de la rúa federal a un camión marca Toyota Hino, modelo 2026, color blanco, con placas de circulación TU-9877-A de Sinaloa, perteneciente a la empresa de productos lácteos.

La unidad era conducida por el joven Marco Antonio “N”, de 22 años de edad, con domicilio en La Cruz de Elota, quien afortunadamente logró salir por sus propios medios sin presentar lesiones de gravedad.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron que el chofer perdiera el control del volante y terminara proyectándose hacia abajo de la cinta asfáltica.