$!Vuelca camioneta BMW en el Libramiento Mazatlán; dos ciclistas resultan lesionados

MAZATLÁN._ Una camioneta chocó contra el muro de contención del Libramiento Mazatlán provocando su volcadura y lesiones a dos ciclistas que transitaban por el lugar.

El accidente se registró a las 08:00 horas, sobre el Libramiento Mazatlán a la altura del distribuidor vial a la altura de El Chilillo.

Al parecer, el conductor de la camioneta BMW, perdió el control al tratar de esquivar a dos ciclistas que se encontró al salir de una rampa de acceso del mencionado distribuidor.