$!Vuelca camioneta BMW en el Libramiento Mazatlán; dos ciclistas resultan lesionados

MAZATLÁN._ Una camioneta chocó contra el muro de contención del Libramiento Mazatlán provocando su volcadura y lesiones a dos ciclistas que transitaban por el lugar.
El accidente se registró a las 08:00 horas, sobre el Libramiento Mazatlán a la altura del distribuidor vial a la altura de El Chilillo.
Al parecer, el conductor de la camioneta BMW, perdió el control al tratar de esquivar a dos ciclistas que se encontró al salir de una rampa de acceso del mencionado distribuidor.
La camioneta se impactó contra los bloques de concreto del muro de contención central y quedó volcada sobre su costado derecho.
Los ciclistas resultaron que si fueron derribados por la camioneta, presentaron lesiones leves y fueron atendidos por paramédicos que llegaron al lugar.
Gracias a la activación de las bolsas de aire y sistemas de seguridad de la camioneta, sus ocupantes resultaron ilesos tras el percance.