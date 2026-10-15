Seguridad
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Accidente vial

Vuelca camioneta BMW en el Libramiento Mazatlán; dos ciclistas resultan lesionados

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cerca del distribuidor vial de El Chilillo. Los ocupantes de la unidad salieron ilesos gracias a las bolsas de aire y sistemas de seguridad del vehículo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/10/2026 10:19
15/10/2026 10:19

MAZATLÁN._ Una camioneta chocó contra el muro de contención del Libramiento Mazatlán provocando su volcadura y lesiones a dos ciclistas que transitaban por el lugar.

El accidente se registró a las 08:00 horas, sobre el Libramiento Mazatlán a la altura del distribuidor vial a la altura de El Chilillo.

Al parecer, el conductor de la camioneta BMW, perdió el control al tratar de esquivar a dos ciclistas que se encontró al salir de una rampa de acceso del mencionado distribuidor.

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La camioneta se impactó contra los bloques de concreto del muro de contención central y quedó volcada sobre su costado derecho.

Los ciclistas resultaron que si fueron derribados por la camioneta, presentaron lesiones leves y fueron atendidos por paramédicos que llegaron al lugar.

Gracias a la activación de las bolsas de aire y sistemas de seguridad de la camioneta, sus ocupantes resultaron ilesos tras el percance.

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