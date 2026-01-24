$!Vuelca camioneta de renta de mobiliario en Lomas del Ébano, en Mazatlán

El accidente se reportó a las 12:00 horas en la calle Óscar Ortiz, entre las calles Ofelia Guevara y Carlos Llamas, a un costado del Centro Comunitario de la colonia.

MAZATLÁN._ Una camioneta con estaquitas para el traslado de muebles de renta volcó la tarde de este sábado en una calle con pendiente, ubicada en la falda del cerro de la colonia Lomas del Ébano.

En la camioneta transportaban un pedido de sillas y mesas plegables, pero al avanzar por la inclinada calle, el conductor perdió el control de la unidad y esta avanzó unos metros de reversa hasta que brincó la guarnición de la calle y volcó hacia su costado derecho.

A pesar de la aparatosa volcadura, el chófer y su ayudante resultaron ilesos y salieron por sus propios medios de la camioneta.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos, mientras elementos de Bomberos Mazatlán neutralizaron el combustible derramado por la unidad siniestrada.