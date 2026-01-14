$!Vuelca camioneta en la carretera Internacional, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada sobre el acotamiento de la carretera Internacional este miércoles; dos personas resultaron con lesiones de consideración.

El accidente se registró a las 15:20 horas en los carriles al norte de la carretera a la altura del poblado El Zapote.

La camioneta Nissan estaquitas jalaba un remolque con láminas y, por causas desconocidas, su conductor perdió el control de la unidad y volcó sobre el acotamiento.