$!Vuelca camioneta en la carretera Internacional, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada sobre el acotamiento de la carretera Internacional este miércoles; dos personas resultaron con lesiones de consideración.
El accidente se registró a las 15:20 horas en los carriles al norte de la carretera a la altura del poblado El Zapote.
La camioneta Nissan estaquitas jalaba un remolque con láminas y, por causas desconocidas, su conductor perdió el control de la unidad y volcó sobre el acotamiento.
Paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo repondieron al reporte de la emergencia y trasladaron a un hospital a los dos pasajeros, quienes resultaron policontundidos tras el accidente.
Agentes carreteros de la la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que la camioneta siniestrada fuera retirada.