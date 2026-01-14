Seguridad
Accidente

Vuelca camioneta en la carretera Internacional, en Mazatlán

La unidad, que jalaba un remolque con láminas, volcó sobre el acotamiento de la vialidad a la altura del poblado El Zapote. Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital
Juvencio Villanueva |
14/01/2026 18:11
MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada sobre el acotamiento de la carretera Internacional este miércoles; dos personas resultaron con lesiones de consideración.

El accidente se registró a las 15:20 horas en los carriles al norte de la carretera a la altura del poblado El Zapote.

La camioneta Nissan estaquitas jalaba un remolque con láminas y, por causas desconocidas, su conductor perdió el control de la unidad y volcó sobre el acotamiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo repondieron al reporte de la emergencia y trasladaron a un hospital a los dos pasajeros, quienes resultaron policontundidos tras el accidente.

Agentes carreteros de la la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que la camioneta siniestrada fuera retirada.

