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Accidente

Vuelca camioneta en Villa Unión y conductor resulta lesionado

El hombre presentó probable fractura de cadera tras chocar contra vehículos estacionados en la colonia Centro de la sindicatura
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/03/2026 08:17
15/03/2026 08:17

MAZATLÁN._ Con una probable fractura de cadera resultó el conductor de una camioneta, tras volcar y chocar contra dos vehículos estacionados en la colonia Centro, en la sindicatura de Villa Unión.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo, cuando el conductor de una Chrysler Grand Cherokee, que al parecer circulaba a velocidad inmoderada, se impactó contra un un punto fijo, lo que provocó que volcara.

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La unidad terminó encima de un automóvil Nissan Sentra que estaba estacionado y otra camioneta terminó con daños leves.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión llegaron al lugar de la emergencia y atendieron al hombre, quien presentó una probable fractura de cadera, por lo que fue trasladado a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de retirar las unidades siniestradas.

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