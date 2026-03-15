$!Vuelca camioneta en Villa Unión y conductor resulta lesionado

MAZATLÁN._ Con una probable fractura de cadera resultó el conductor de una camioneta, tras volcar y chocar contra dos vehículos estacionados en la colonia Centro, en la sindicatura de Villa Unión.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo, cuando el conductor de una Chrysler Grand Cherokee, que al parecer circulaba a velocidad inmoderada, se impactó contra un un punto fijo, lo que provocó que volcara.