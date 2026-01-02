$!Vuelca camioneta oficial de Conapesca en la Carretera México 15, al sur de Culiacán

Una camioneta oficial de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) volcó la mañana de este viernes sobre la Carretera México 15, en el sector sur de Culiacán, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad a causa de una falla mecánica.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, la unidad circulaba con normalidad cuando una avería en el sistema de dirección provocó que el vehículo terminara volcado sobre uno de sus costados, quedando a un costado de la vía federal.