$!Vuelca camioneta repartidora de gas en libramiento Mazatlán-El Vainillo

MAZATLÁN._ Una camioneta repartidora de cilindros de gas volcó este sábado en el libramiento Mazatlán-El Vainillo.
Las autoridades reportaron que no hubo lesionados ni fugas de gas a causa del accidente.
El incidente registrado este 1 de agosto provocó la suspensión momentánea de la circulación vial por dos carriles viales, dejando solo uno para el paso de los vehículos.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Mazatlán, Bomberos Mazatlán y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona y brindaron apoyo.