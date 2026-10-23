$!Vuelca camioneta tras choque con tráiler sobre la carretera México 15, en Guasave

GUASAVE. _ Un aparatoso accidente vial se registró durante las primeras horas de este viernes sobre la carretera Internacional México 15 el cuál dejó como saldo a un joven lesionado, daños materiales de consideración y un intenso tráfico vehicular a la altura de la sindicatura de Benito Juárez.

La persona lesionada fue identificada en el lugar por las autoridades como Jesús “N”, de 27 años de edad, quien conducía una camioneta Ford Super Duty, color azul, modelo 2001.

De acuerdo con los peritajes emitidos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el joven se desplazaba en su unidad de sur a norte por la rúa federal. Fue al llegar al tramo ubicado entre las calles 11 y 15, frente a una planta procesadora de alimentos, cuando se impactó contra un tractocamión International, modelo 2020, conducido por Ignacio “N”, de 34 años.

Derivado del fuerte encontronazo, la camioneta Ford perdió el control y terminó volcando sobre su costado derecho sobre la cinta asfáltica.