Vuelca e incendia torton cargado de chiles en la Mazatlán-Culiacán

El accidente se reportó a las 22:00 horas en el kilometro 88+900 de la Mazatlán-Culiacán, a la altura del distribuidor vial hacia La Cruz, Elota.

El siniestro obligó al cierre total de la Maxipista por espacio de dos horas.

ELOTA._ Un torton que transportaba chiles volcó y se incendió la noche del martes tras chocar contra el muro de contención central de la autopista Mazatlán-Culiacán.

La unidad cargada con toneladas de chile circulaba de sur a norte sobre la mencionada autopista y por causas aún desconocidas, el operador perdió el control y chocó contra los bloques de concreto del muro de contención central.

Tras el impacto, el transporte volcó y comenzó a incendiarse a causa de la fractura del tanque de combustible.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Elota se encargaron de atacar y sofocar el incendio, mientras que paramédicos del Grupo Amec trasladaron al chofer del torton a un hospital para su valoración médica.

Después de las maniobras de Bomberos de Elota para apagar el incendio, agentes carreteros de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras para remover la unidad volcada con una grúa y poder desfogar el tráfico generado por el bloqueo de la autopista.

Se procedió a abrir un carril a la circulación de manera intermitente en ambos sentidos.