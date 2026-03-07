Vuelca pipa cargada con combustible en Ejido Mezquitillo Dos, al sur de Culiacán

Una pipa que transportaba combustible terminó volcada durante la mañana de este sábado sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del Ejido Mezquitillo Dos, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Según datos de las autoridades, cerca de las 7:30 horas de este 7 de marzo fue reportado el siniestro por automovilistas, señalando que ocurrió por el carril de sur a norte de la rúa, por el kilómetro 170 aproximadamente.

Hasta el momento, se desconocen las causas o modo en que volcó el remolque, y de manera preliminar no se reportaron personas lesionadas.

El contenedor terminó volcado sobre la terracería a un costado de la vialidad, junto a un invernadero.

Socorristas y equipo de auxilio, entre ellos elementos de bomberos, acudieron al lugar, mientras que autoridades redujeron la circulación por el carril mencionado.