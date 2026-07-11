$!Vuelca pipa cargada con gasolina por la maxipista Culiacán-Mazatlán, en Quilá

Una pipa cargada con 40 mil litros de gasolina sufrió un accidente tipo volcadura durante la mañana de este sábado 11 de julio, por la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Quilá, en Culiacán.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 158 de la rúa, en donde la unidad pesada habría tenido una ponchadura de neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control y llevó al siniestro.