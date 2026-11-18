AHOME. _ Un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles 18 de noviembre sobre la carretera internacional México 15 dejó a un conductor con múltiples heridas de consideración, luego de que, presuntamente, se quedara dormido al volante y terminara saliéndose de la cinta asfáltica en el valle de El Carrizo, en el municipio de Ahome. El percance vial se suscitó sobre los carriles de circulación que comprenden el sentido de sur a norte, específicamente a la altura del kilómetro 59, en el tramo carretero ubicado entre el ejido Venustiano Carranza y el ejido Guillermo Chávez Talamantes, pertenecientes a la sindicatura Villa Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con la información, la unidad involucrada es un automóvil sedán de color blanco, de la marca Hyundai y de modelo aproximado 2012, el cual circulaba sin placas de circulación. Las primeras versiones apuntan a que el tripulante se desplazaba con rumbo al norte cuando, a consecuencia de un probable “pestañazo” o descuido al volante, perdió el control de la dirección. Esto provocó que el sedán abandonara la carpeta asfáltica y se proyectara violentamente contra los postes de la cerca perimetral que delimitan un predio a un costado de la vía federal, destrozando por completo la carrocería del vehículo.

Tras el fuerte impacto, automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el suceso al servicio de emergencias 911. Varios conductores detuvieron su marcha para brindar auxilio al tripulante, quien presentaba lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo. Minutos después, elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome y paramédicos se trasladaron al lugar de los hechos; sin embargo, al llegar encontraron el automóvil completamente abandonado, trascendiendo que el lesionado ya había sido trasladado a un centro hospitalario para su atención médica.