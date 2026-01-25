$!Vuelca taxi tras chocar contra un tráiler por la Mochis-Topolobampo, cuatro personas resultaron lesionadas

LOS MOCHIS._ Un accidente tipo volcadura se registró sobre la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo durante la mañana de este domingo 25 de enero, el cual dejó como saldo cuatro personas lesionadas y miles de pesos en daños materiales.

Las víctimas son el conductor de la unidad de alquiler (Taxi) y tres mujeres incluida una menor de edad, los pasajeros tenían como destino final la ciudad de Hermosillo, Sonora, quienes recién habían desembarcado del Ferry en el puerto de Topolobampo.

De acuerdo con los peritajes preliminares por parte de los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, el siniestro ocurrió sobre los carriles que conducen de sur a norte (de Topolobampo hacia Los Mochis). Las afectadas viajaban a bordo de un automóvil tipo sedán habilitado como taxi, el cual las trasladaba desde la terminal del Ferry hacia la cuidad de Los Mochis.

Trascendió que, en un intento por cambiar de carril, el taxista calculó mal la maniobra y terminó impactándose contra la parte trasera de un tractocamión. Debido a la velocidad y la fuerza del golpe, el conductor perdió el control del volante, provocando que el vehículo se saliera de la cinta asfáltica y volcara, terminando su marcha entre la maleza.

Automovilistas que presenciaron la aparatosa escena dieron aviso al número de emergencias 911. Al lugar arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA), quienes brindaron los primeros auxilios a los cuatro ocupantes.