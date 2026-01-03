$!Vuelca torton cargado con tomate en salida de la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Un torton cargado con toneladas de tomate volcó en la rampa de salida de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del ejido El Venadillo. El accidente se registró a las 20:30 horas de este sábado en el kilómetro 0+250.

Al parecer, el operador de la unidad no aminoró la velocidad al salir de la autopista y volcó en la curva que conecta con la carretera libre Mazatlán-Culiacán. La caja del transporte se despedazó y las cientos de cajas de tomate quedaron regadas.