Vuelca torton cargado con tomate en salida de la autopista Mazatlán-Culiacán

La unidad volcó en la rampa de salida de la carretera, a la altura de El Venadillo; el percance dejó solo daños materiales y toneladas de tomate esparcidas
Juvencio Villanueva |
03/01/2026 21:27
MAZATLÁN._ Un torton cargado con toneladas de tomate volcó en la rampa de salida de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del ejido El Venadillo.

El accidente se registró a las 20:30 horas de este sábado en el kilómetro 0+250.

Al parecer, el operador de la unidad no aminoró la velocidad al salir de la autopista y volcó en la curva que conecta con la carretera libre Mazatlán-Culiacán.

La caja del transporte se despedazó y las cientos de cajas de tomate quedaron regadas.

A pesar de los aparatosos daños en el tractocamión, sus dos ocupantes lograron salir por sus propios medios y presentaron solo lesiones y escoriaciones leves.

Socorristas de Cruz Roja y paramédicos del grupo Amec valoraron a los accidentados en el lugar y no ameritaron nayor atención médica.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional abanderaron la zona del accidente para evitar otro percance con los usuarios de la autopista.

