$!Vuelca tractocamión en la México 15 a la altura de Guasave; operador resulta ileso

GUASAVE._ Un accidente se registró la mañana de este sábado sobre la Carretera Internacional México 15, luego de que el conductor de un tractocamión perdiera el control de la unidad, lo que provocó que terminara volcada entre parcelas agrícolas. El accidente se registró en los carriles con dirección de sur a norte, específicamente a la altura de la calle 19.

A pesar de lo aparatoso del incidente, en el que la pesada unidad quedó recostada sobre uno de sus costados fuera de la cinta asfáltica, el operador logró salir por sus propios medios sin registrar lesiones de gravedad. Tras el reporte del accidente al número de emergencias 911, elementos de Protección Civil municipal acudieron de inmediato al sitio para valorar al chofer, quien únicamente presentó algunos golpes menores que no ameritaron su traslado a una unidad médica.