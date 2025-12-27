$!Vuelca tráiler cargado con elotes en la México 15, en el Trébol de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un tráiler de doble remolque cargado con elotes volcó en el distribuidor vial “El Trébol”, dejando al conductor atrapado en una cabina convertida en fierros retorcidos por los cual se activaron los cuerpos de emergencia en la salida norte de Los Mochis, durante la mañana de este sábado 27 de diciembre.

El accidente ocurrió en la curva que conecta la carretera Los Mochis-Choix con la rúa federal México 15.

Al parecer al intentar incorporarse a los carriles con dirección al norte, la inercia de la pesada carga de elotes venció la estabilidad del tractocamión, provocando que la unidad se recostara sobre su costado izquierdo, obstruyendo de manera total el paso vehicular.

El reporte al número de emergencias 911 alertó sobre un hombre atrapado en el interior de la unidad. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al sitio y, tras evaluar los daños, determinaron que el conductor, identificado como Jesús Beltrán, de 28 años y oriundo de Ímuris, Sonora, presentaba dificultades para salir por cuenta propia.