$!Vuelca tráiler cargado con elotes en la México 15, en el Trébol de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un tráiler de doble remolque cargado con elotes volcó en el distribuidor vial “El Trébol”, dejando al conductor atrapado en una cabina convertida en fierros retorcidos por los cual se activaron los cuerpos de emergencia en la salida norte de Los Mochis, durante la mañana de este sábado 27 de diciembre.
El accidente ocurrió en la curva que conecta la carretera Los Mochis-Choix con la rúa federal México 15.
Al parecer al intentar incorporarse a los carriles con dirección al norte, la inercia de la pesada carga de elotes venció la estabilidad del tractocamión, provocando que la unidad se recostara sobre su costado izquierdo, obstruyendo de manera total el paso vehicular.
El reporte al número de emergencias 911 alertó sobre un hombre atrapado en el interior de la unidad. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al sitio y, tras evaluar los daños, determinaron que el conductor, identificado como Jesús Beltrán, de 28 años y oriundo de Ímuris, Sonora, presentaba dificultades para salir por cuenta propia.
Los rescatistas utilizaron el equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida” para cortar tramos de la lámina y liberar el espacio necesario. Tras minutos de tensión, Beltrán fue extraído y atendido por paramédicos de SUMMA. Pese a lo dramático de la escena, el joven sonorense solo presentó escoriaciones y golpes contusos que no pusieron en riesgo su vida.
Mientras los cuerpos de socorro trabajaban en el rescate, la escena se vio rodeada por personas que acudieron con la intención de recolectar el producto derramado. Sin embargo, agentes de la Guardia Nacional División Caminos establecieron un cerco perimetral de inmediato, logrando disuadir los intentos de rapiña y resguardando la integridad de los trabajadores de Protección Civil y Bomberos.
Debido a que el tráiler y sus dos cajas de refrigeración quedaron atravesados sobre la carpeta asfáltica, el flujo vehicular de sur a norte se vio interrumpido por completo durante varias horas.
Largas filas de transportistas y viajeros particulares se formaron en la zona del Trébol, mientras grúas de gran tonelaje realizaban las complejas maniobras para enderezar la unidad y liberar la vialidad.
Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones en este tramo, señalando que el exceso de peso en las zonas de curvas del distribuidor vial sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para los transportistas de carga pesada.