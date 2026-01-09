$!Vuelca tráiler cargado con galletas en la México 15, en Ahome

AHOME. _ Un descuido al volante derivó en un accidente tipo salida de camino y volcadura durante la madrugada de este viernes 9 de enero sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Concheros, en los límites de los municipios de Ahome y Juan José Ríos.
El percance involucró a un tractocamión, color blanco, propiedad una empresa fabricante de galletas. La unidad, que arrastraba un doble semirremolque cargado con galletas, tenía como destino el vecino estado de Sonora.
Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 11 del cuerpo de carriles que corre de sur a norte, justo frente a las instalaciones de una empresa agrícola.
De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el lugar, el operador de la pesada unidad perdió el control del volante en un tramo recto, por lo cual la inercia provocó que el tráiler saliera de la carpeta asfáltica y terminara recostado sobre su costado derecho en la zona de acotamiento.
Pese a la magnitud del vehículo, el chofer logró salir de la cabina por sus propios medios y, tras ser valorado, se determinó que resultó ileso.
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para abanderar la zona. Debido a que la unidad quedó completamente fuera de la superficie de rodamiento, no fue necesario cerrar la circulación de la vía federal.
Durante toda la mañana, cuadrillas de trabajadores iniciaron las labores de logística para el trasvase de la mercancía a otro vehículo de carga, maniobra necesaria antes de que las grúas puedan reincorporar el tractocamión y retirarlo del lugar.