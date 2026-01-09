$!Vuelca tráiler cargado con galletas en la México 15, en Ahome

AHOME. _ Un descuido al volante derivó en un accidente tipo salida de camino y volcadura durante la madrugada de este viernes 9 de enero sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Concheros, en los límites de los municipios de Ahome y Juan José Ríos.

El percance involucró a un tractocamión, color blanco, propiedad una empresa fabricante de galletas. La unidad, que arrastraba un doble semirremolque cargado con galletas, tenía como destino el vecino estado de Sonora.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 11 del cuerpo de carriles que corre de sur a norte, justo frente a las instalaciones de una empresa agrícola.