$!Vuelca tráiler con alambrón en la Culiacán-Mazatlán; muere el conductor

CULIACÁN. _ Un conductor de tráiler de origen michoacano perdió la vida la mañana de este viernes tras un accidente de tránsito sobre la maxipista Culiacán–Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Pueblos Unidos, ubicado al municipio de Culiacán.

La víctima fue identificada como Ignacio, de 35 años, quien conducía una unidad cargada con alambrón de acero. Al llegar al kilómetro 141+800, el chofer perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y derribara el cerco perimetral de un campo de maíz.