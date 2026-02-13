Seguridad
Vuelca tráiler con alambrón en la Culiacán-Mazatlán; muere el conductor

Ignacio falleció este viernes al accidentarse su tráiler cargado con acero en la maxipista, cerca de Pueblos Unidos; la cabina quedó destrozada tras impactarse contra el cerco de un sembradío de maíz
Noroeste Redacción
13/02/2026 12:18
CULIACÁN. _ Un conductor de tráiler de origen michoacano perdió la vida la mañana de este viernes tras un accidente de tránsito sobre la maxipista Culiacán–Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Pueblos Unidos, ubicado al municipio de Culiacán.

La víctima fue identificada como Ignacio, de 35 años, quien conducía una unidad cargada con alambrón de acero. Al llegar al kilómetro 141+800, el chofer perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y derribara el cerco perimetral de un campo de maíz.

Debido al peso de la carga, la cabina resultó completamente destrozada y el conductor quedó atrapado en su interior. Socorristas de la autopista acudieron al sitio, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona para facilitar las labores de los peritos de la fiscalía, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

