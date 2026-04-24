Vuelca tráiler por la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura de La Cruz de Elota

Una unidad pesada tipo tráiler sufrió un accidente tipo voladura cuando circulaba por la autopista Culiacán-Mazatlán, durante la noche de este viernes 24 de abril.

El percance se registró a la altura del kilómetro 110+800, sobre el carril de sentido sur a norte, a la altura de La Cruz, cabecera municipal de Elota.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas durante este incidente, dejando únicamente daños a la estructura del vehículo y remolques.

Asimismo, la circulación por la rúa no estuvo afectada por el hecho, sin embargo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a reducir su velocidad en tanto se realizan las maniobras para remover la unidad.