$!Vuelca una pipa del Ayuntamiento tras un choque en el sector centro de Culiacán

CULIACÁN._ Una pipa de agua del Ayuntamiento de Culiacán se volcó durante la noche de este jueves tras un choque vehicular en el sector centro de la ciudad.

Las autoridades no reportaron a ningún herido grave dentro de los hechos que fueron reportados alrededor de las 20:30 horas.

Según informes, la unidad de carga pesada se encontraba circulando por el bulevar Francisco I Madero con dirección de oriente a poniente hasta que cruzó caminos con un vehículo de la marca Tsuru que iba conduciendo por la avenida Álvaro Obregón con dirección de norte a sur.

Ambas unidades colisionaron y quedaron en graves daños materiales, el vehículo particular quedando hasta pérdida total, sin embargo el conductor no fue intervenido de emergencias debido a que no mostró heridas graves.