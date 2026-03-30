$!Vuelca vehículo en el libramiento La Costerita, en Culiacán; conductor resulta con lesiones leves

Un vehículo volcó la tarde de este lunes 30 de marzo sobre el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán, dejando como saldo daños materiales y un conductor con lesiones leves.
El accidente se registró alrededor de las 16:00 horas, a la altura del sector Punta Azul, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta, color azul, circulaba en el carril de oriente a poniente y, por causas aún no esclarecidas, perdió el control de la unidad.
Tras el percance, el vehículo terminó volcado con los neumáticos hacia arriba, cerca del camellón central.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender la situación, brindar apoyo al conductor y asegurar la zona.
La persona fue revisada en el sitio y posteriormente trasladada por sus familiares para ser evaluada; se informó que sus lesiones no son de gravedad.
Debido al accidente, las autoridades resguardaron parcialmente un carril para prevenir otros incidentes, mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Más tarde, una grúa retiró la unidad siniestrada para trasladarla a una pensión. El hecho dejó únicamente daños materiales y lesiones leves al conductor.