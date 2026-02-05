$!Vuelca vehículo tras choque en Infonavit Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo terminó volcado la noche de este jueves tras un siniestro vial registrado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán. El percance solo dejó daños materiales. Según versiones del hecho, el conductor de un Chevrolet Spark blanco se encontraba circulando por la avenida Enrique Félix Castro, en dirección de norte a sur, cuando en el cruce con la calle Lombardo Toledano se impactó contra otro automóvil, perdiendo el control hasta volcar la unidad.

El Chevrolet Spark quedó con el techo de la carrocería sobre el suelo, justo en el camellón que separa ambos carriles de la avenida. El conductor resultó ileso, sin embargo, su vehículo sufrió daños severos. En tanto, el otro auto implicado en el siniestro mostró golpes en la parte frontal izquierda de la carrocería, pero fueron considerados como daños leves. Los tripulantes de esa unidad también resultaron ilesos.