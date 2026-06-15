$!Vuelven las balaceras a Escuinapa; reportan presuntos enfrentamientos tras cuatro días de calma

ESCUINAPA. _ La tregua terminó. Después de cuatro días de tensa calma, las detonaciones de arma de fuego volvieron a escucharse durante la madrugada de este lunes en el municipio de Escuinapa.

Habitantes de colonias como Paredones, 10 de Mayo, Insurgentes y Roblito reportaron a través de redes sociales y grupos de mensajería presuntos enfrentamientos armados, cuyos estruendos interrumpieron la tranquilidad de la madrugada.

De acuerdo con información confirmada a C4, las autoridades recibieron al menos un reporte relacionado con estos hechos; sin embargo, nuevamente fueron los ciudadanos quienes documentaron y alertaron sobre la situación a través de redes sociales.

“Fue mentira que estábamos blindados por el gobierno, acaso no escuchan tantas balas”, señaló una persona en redes sociales.