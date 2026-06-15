Seguridad
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Temor creciente

Vuelven las balaceras a Escuinapa; reportan presuntos enfrentamientos tras cuatro días de calma

Habitantes de colonias como Paredones, 10 de Mayo, Insurgentes y Roblito reportaron presuntas balaceras. Denuncian falta de seguridad pese a promesas de reforzamiento
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/06/2026 14:40
15/06/2026 14:40

ESCUINAPA. _ La tregua terminó. Después de cuatro días de tensa calma, las detonaciones de arma de fuego volvieron a escucharse durante la madrugada de este lunes en el municipio de Escuinapa.

Habitantes de colonias como Paredones, 10 de Mayo, Insurgentes y Roblito reportaron a través de redes sociales y grupos de mensajería presuntos enfrentamientos armados, cuyos estruendos interrumpieron la tranquilidad de la madrugada.

De acuerdo con información confirmada a C4, las autoridades recibieron al menos un reporte relacionado con estos hechos; sin embargo, nuevamente fueron los ciudadanos quienes documentaron y alertaron sobre la situación a través de redes sociales.

“Fue mentira que estábamos blindados por el gobierno, acaso no escuchan tantas balas”, señaló una persona en redes sociales.

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En las inmediaciones del Hospital IMSS Bienestar, donde hace siete días personal de salud solicitó a la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde mayores medidas de protección, la situación permanece sin cambios visibles.

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Los trabajadores continúan con sus labores sin la presencia de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el exterior de la institución, pese a los compromisos anunciados por las autoridades estatales.

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“De nada nos sirvió decirle a la Gobernadora, nos fue peor, nos mandaron un circular con diversas prohibiciones, aquí lo que nos queda es encomendarnos a Dios”, expresó uno de los trabajadores.

A cuatro días de la aparente calma y pese a las promesas de reforzamiento, la presencia de corporaciones de seguridad sigue sin ser visible en distintos puntos del municipio, mientras que las detonaciones volvieron a sembrar incertidumbre entre la población.

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