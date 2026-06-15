$!Vuelven las balaceras a Escuinapa; reportan presuntos enfrentamientos tras cuatro días de calma

ESCUINAPA. _ La tregua terminó. Después de cuatro días de tensa calma, las detonaciones de arma de fuego volvieron a escucharse durante la madrugada de este lunes en el municipio de Escuinapa.
Habitantes de colonias como Paredones, 10 de Mayo, Insurgentes y Roblito reportaron a través de redes sociales y grupos de mensajería presuntos enfrentamientos armados, cuyos estruendos interrumpieron la tranquilidad de la madrugada.
De acuerdo con información confirmada a C4, las autoridades recibieron al menos un reporte relacionado con estos hechos; sin embargo, nuevamente fueron los ciudadanos quienes documentaron y alertaron sobre la situación a través de redes sociales.
“Fue mentira que estábamos blindados por el gobierno, acaso no escuchan tantas balas”, señaló una persona en redes sociales.
En las inmediaciones del Hospital IMSS Bienestar, donde hace siete días personal de salud solicitó a la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde mayores medidas de protección, la situación permanece sin cambios visibles.
Los trabajadores continúan con sus labores sin la presencia de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el exterior de la institución, pese a los compromisos anunciados por las autoridades estatales.
“De nada nos sirvió decirle a la Gobernadora, nos fue peor, nos mandaron un circular con diversas prohibiciones, aquí lo que nos queda es encomendarnos a Dios”, expresó uno de los trabajadores.
A cuatro días de la aparente calma y pese a las promesas de reforzamiento, la presencia de corporaciones de seguridad sigue sin ser visible en distintos puntos del municipio, mientras que las detonaciones volvieron a sembrar incertidumbre entre la población.