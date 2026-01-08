Vuelven los bombazos a Escuinapa tras días de calma

CULIACÁN._ Bombazos y detonaciones de armas de fuego marcaron la tarde de este jueves en la ciudad, luego de varios días de aparente calma.
De acuerdo con reportes ciudadanos, alrededor de las 15:00 horas comenzaron a percibirse fuertes estruendos, descritos inicialmente como “bombazos” de manera esporádica; sin embargo, con el paso de los minutos estos se volvieron constantes.
Posteriormente, cerca de las 16:30 horas, se sumaron detonaciones de armas de fuego, lo que generó alarma entre la población.
Los estruendos y disparos se escucharon principalmente hacia la zona de la periferia de la ciudad.
Estos hechos se registran en un contexto similar al vivido en vísperas de Navidad, cuando durante varios días consecutivos se reportaron explosiones y balaceras en distintos puntos de la ciudad, episodios que derivaron en operativos de seguridad y llamados de las autoridades a la población a resguardarse.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre lo ocurrido este jueves en Escuinapa.