Vuelven los bombazos a Escuinapa tras días de calma

CULIACÁN._ Bombazos y detonaciones de armas de fuego marcaron la tarde de este jueves en la ciudad, luego de varios días de aparente calma.

De acuerdo con reportes ciudadanos, alrededor de las 15:00 horas comenzaron a percibirse fuertes estruendos, descritos inicialmente como “bombazos” de manera esporádica; sin embargo, con el paso de los minutos estos se volvieron constantes.

Posteriormente, cerca de las 16:30 horas, se sumaron detonaciones de armas de fuego, lo que generó alarma entre la población.