$!Wendy Lucero, de 13 años, desapareció en Culiacán desde el 6 de septiembre

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a Wendy Lucero Herrera Ávila, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la denuncia, la menor salió de su domicilio en la colonia Progreso el pasado 6 de septiembre y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La notificación fue presentada hasta el 9 de septiembre, fecha en que se emitió la alerta.

Wendy Lucero mide 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara, tiene cabello largo y lacio de color castaño, ojos grandes color café claro, labios delgados y nariz chica. Como seña particular, presenta una cicatriz en la rodilla derecha.